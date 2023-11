Snapchat lar deg enkelt snakke med venner, se historier fra hele verden og utforske nyheter i Discover. Livet er morsommere når du lever i øyeblikket! Snapchat er en amerikansk multimedia-instant messaging-app og -tjeneste utviklet av Snap Inc., opprinnelig Snapchat Inc. En av hovedtrekkene til Snapchat er at bilder og meldinger vanligvis bare er tilgjengelig i kort tid før de blir utilgjengelige for mottakerne.

Nettside: snapchat.com

