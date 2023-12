X, tidligere Twitter er en nettbasert sosial media og sosial nettverkstjeneste som drives av det amerikanske selskapet X Corp., etterfølgeren til Twitter, Inc. Twitter er en amerikansk mikroblogging og sosial nettverkstjeneste der brukere legger ut og samhandler med meldinger kjent som "tweets". Registrerte brukere kan legge ut, like og retweete tweets, men uregistrerte brukere kan bare lese dem. Brukere får tilgang til Twitter gjennom nettstedets grensesnitt, gjennom Short Message Service (SMS) eller dens applikasjonsprogramvare for mobilenheter ("app"). Twitter, Inc. er basert i San Francisco, California, og har mer enn 25 kontorer rundt om i verden. Tweets var opprinnelig begrenset til 140 tegn, men ble doblet til 280 for ikke-CJK-språk i november 2017. Lyd- og videotweets forblir begrenset til 140 sekunder for de fleste kontoer. Twitter ble opprettet av Jack Dorsey, Noah Glass, Biz Stone og Evan Williams i mars 2006 og ble lansert i juli samme år. I 2012 postet mer enn 100 millioner brukere 340 millioner tweets om dagen, og tjenesten håndterte i gjennomsnitt 1,6 milliarder søk per dag. I 2013 var det en av de ti mest besøkte nettstedene og har blitt beskrevet som "Internettets SMS". Fra 2018 hadde Twitter mer enn 321 millioner månedlige aktive brukere. Tidligere Twitter.

Nettside: twitter.com

