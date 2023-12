Tumblr (stilisert som tumblr og uttales "tumbler") er et amerikansk nettsted for mikroblogging og sosiale nettverk grunnlagt av David Karp i 2007 og for tiden eid av Automattic. Tjenesten lar brukere legge ut multimedia og annet innhold til en blogg i kort form. Brukere kan følge andre brukeres blogger. Bloggere kan også gjøre bloggene sine private. For bloggere er mange av nettstedets funksjoner tilgjengelig fra et "dashboard"-grensesnitt. Fra 12. august 2019 er Tumblr vert for over 475 millioner blogger. Fra januar 2016 hadde nettstedet over 500 millioner månedlige besøkende, som falt til mindre enn 400 millioner innen august 2019.

Nettside: tumblr.com

