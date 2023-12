Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Hootsuite med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Hootsuite er en plattform for administrasjon av sosiale medier, laget av Ryan Holmes i 2008. Systemets brukergrensesnitt har form av et dashbord, og støtter integrasjoner av sosiale nettverk for Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn og YouTube. Basert i Vancouver, har Hootsuite nærmere 1000 ansatte på 13 lokasjoner, inkludert Toronto, Bucuresti og Mexico City. Selskapet har mer enn 16 millioner brukere i over 175 land.

Nettside: hootsuite.com

