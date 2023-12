Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Kindle CloudReader med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Få tilgang til og les millioner av titler umiddelbart og komfortabelt på telefonen, nettbrettet eller datamaskinen. Kindle Store er en nettbasert e-bok-e-handelsbutikk som drives av Amazon som en del av dets detaljhandelsnettsted og kan nås fra hvilken som helst Amazon Kindle, Fire-nettbrett eller Kindle-mobilapp. Ved lanseringen av Kindle i november 2007 hadde butikken mer enn 88 000 digitale titler tilgjengelig i den amerikanske butikken. Dette tallet økte til mer enn 275 000 ved slutten av 2008, og overskred 765 000 i august 2011. I juli 2014 var det over 2,7 millioner titler tilgjengelig, og per mars 2018 er det over seks millioner titler tilgjengelig i USA. Innhold fra butikken er kjøpt online og lastet ned ved hjelp av enten Wi-Fi eller Amazons Whispernet for å bringe innholdet til brukerens enhet. En av nyvinningene Amazon brakte til butikken var kjøp med ett klikk som tillot brukere raskt å kjøpe en e-bok. Kindle Store bruker en anbefalingsmotor som ser på kjøpshistorikk, nettleserhistorikk og leseaktivitet, og deretter foreslår materiale den tror brukeren vil like.

Nettside: read.amazon.com

