Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Goodreads med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Goodreads er et amerikansk nettsted for sosial katalogisering som lar enkeltpersoner søke i databasen med bøker, merknader, sitater og anmeldelser. Brukere kan registrere seg og registrere bøker for å generere bibliotekskataloger og leselister. De kan også lage sine egne grupper med bokforslag, undersøkelser, meningsmålinger, blogger og diskusjoner. Nettstedets kontorer ligger i San Francisco. Selskapet eies av nettbutikken Amazon. Goodreads ble grunnlagt i desember 2006 og lansert i januar 2007 av Otis Chandler og Elizabeth Khuri Chandler. I desember 2007 hadde nettstedet over 650 000 medlemmer og over 10 000 000 bøker var lagt til. I juli 2012 rapporterte nettstedet 10 millioner medlemmer, 20 millioner månedlige besøk og tretti ansatte. Den 28. mars 2013 kunngjorde Amazon sitt oppkjøp av Goodreads, og 23. juli kunngjorde Goodreads på deres nettside at brukerbasen deres hadde vokst til 20 millioner medlemmer, etter å ha doblet seg på nesten 11 måneder.

Nettside: goodreads.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Goodreads. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.