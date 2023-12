Twitch er en live streaming-tjeneste som drives av Twitch Interactive, et datterselskap av Amazon. Siden ble introdusert i juni 2011 som en spin-off av streamingplattformen Justin.tv med generell interesse, og fokuserer først og fremst på livestreaming av videospill, inkludert sendinger av e-sportskonkurranser, i tillegg til musikksendinger, kreativt innhold og mer nylig, " i det virkelige liv" strømmer. Innhold på nettstedet kan sees enten live eller via video on demand. Populariteten til Twitch overskygget den til motparten av generell interesse. I oktober 2013 hadde nettstedet 45 millioner unike seere, og i februar 2014 ble det ansett som den fjerde største kilden til topp Internett-trafikk i USA. Samtidig ble Justin.tvs morselskap ommerket som Twitch Interactive for å representere skiftet i fokus – Justin.tv ble lagt ned i august 2014. Den måneden ble tjenesten kjøpt opp av Amazon for 970 millioner dollar, som senere førte til innføring av synergier med selskapets abonnementstjeneste Amazon Prime. Twitch kjøpte senere Curse, en operatør av online videospillfellesskap og introduserte midler for å kjøpe spill gjennom lenker på strømmer sammen med et program som lar streamere motta provisjon på salget av spill de spiller. I 2015 hadde Twitch mer enn 1,5 millioner kringkastere og 100 millioner seere per måned. Fra 2017 forble Twitch den ledende livestreaming-videotjenesten for videospill i USA, og hadde en fordel over YouTube Gaming. Fra mai 2018 hadde den 2,2 millioner kringkastere månedlige og 15 millioner daglige aktive brukere, med rundt en million gjennomsnittlige samtidige brukere. Fra mai 2018 hadde Twitch over 27 000 partnerkanaler.

Nettside: twitch.tv

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Twitch. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.