Reddit (stilisert i sin logo som reddit) er en amerikansk aggregering av sosiale nyheter, nettinnholdsvurdering og diskusjonsnettsted. Registrerte medlemmer sender innhold til nettstedet som lenker, tekstinnlegg og bilder, som deretter blir stemt opp eller ned av andre medlemmer. Innlegg er organisert etter emne i brukerlagde brett kalt "subreddits", som dekker en rekke emner som nyheter, politikk, vitenskap, filmer, videospill, musikk, bøker, sport, fitness, matlaging, kjæledyr og bildedeling. Innsendinger med flere opp-stemmer vises på toppen av subredditen deres, og hvis de mottar nok opp-stemmer, til slutt på nettstedets forside. Til tross for strenge regler som forbyr trakassering, bruker Reddits administratorer betydelige ressurser på å moderere nettstedet. Fra mai 2020 rangerer Reddit som det 19. mest besøkte nettstedet i USA og i verden, ifølge Alexa Internet, med 55 % av brukerne. base som kommer fra USA, fulgt av Storbritannia med 7,4 % og Canada med 5,8 %. Reddit ble grunnlagt av romkameratene fra University of Virginia, Steve Huffman og Alexis Ohanian i 2005. Condé Nast Publications kjøpte nettstedet i oktober 2006. I 2011, Reddit ble et uavhengig datterselskap av Condé Nasts morselskap, Advance Publications. I oktober 2014 samlet Reddit inn 50 millioner dollar i en finansieringsrunde ledet av Sam Altman og inkludert investorene Marc Andreessen, Peter Thiel, Ron Conway, Snoop Dogg og Jared Leto. Investeringen deres verdsatte selskapet til 500 millioner dollar da. I juli 2017 samlet Reddit inn 200 millioner dollar for en verdivurdering på 1,8 milliarder dollar, mens Advance Publications forble majoritetsinteressenten. I februar 2019 brakte en finansieringsrunde på 300 millioner dollar ledet av Tencent selskapets verdivurdering til 3 milliarder dollar.

Nettside: reddit.com

