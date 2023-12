Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for A Cloud Guru med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

En Cloud Guru er en nettbasert opplæringsplattform for personer som er interessert i informasjonsteknologi. De fleste av kursene som tilbys forbereder studentene til å ta sertifiseringseksamener for de tre store skyleverandørene (Microsoft Azure, Google Cloud Platform og Amazon Web Services). Selskapet ble etablert i London, Storbritannia i 2015 av Ant Stanley og Ryan Kroonenburg, med Ryans bror Sam Kroonenburg som ble med kort tid etter. I juli 2016 forlot Ant Stanley A Cloud Guru, og etterlot brødrene Sam og Ryan for å drive virksomheten. En Cloud Guru samlet inn 7 millioner dollar i finansiering i juli 2017, og ytterligere 33 millioner dollar i april 2019Den 16. desember 2019 ble det kunngjort at de ville anskaffe Linux Academy. Oppkjøpet ble hevdet av A Cloud Guru for å gjøre det til "det største treningsbiblioteket for cloud computing i verden". 2. juni 2021 ble A Cloud Guru kjøpt opp av Pluralsight.

