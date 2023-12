Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for PagerDuty med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

PagerDuty er et amerikansk cloud computing-selskap som spesialiserer seg på en SaaS-hendelsesresponsplattform for IT-avdelinger. Fra og med 2018 har selskapet samlet inn over 170 millioner dollar i risikofinansiering. Det har blitt anerkjent av Forbes på sin "Cloud 100" så vel som USA Today-listen for de beste små og mellomstore selskapene for mangfold i 2018.PagerDuty har hovedkontor i San Francisco med virksomhet i Toronto, Atlanta, Storbritannia, og Australia. Plattformen er designet for å varsle klienter om forstyrrelser og driftsstans gjennom maskinlæring og automatisering. Programvaren fungerer som en frittstående tjeneste eller kan integreres i eksisterende IT-systemer. Viktige kunder inkluderer GE, Vodafone, Box.com, Clover Network og American Eagle Outfitters.

Nettside: pagerduty.com

