NetSuite Inc. var et amerikansk cloud computing-selskap grunnlagt i 1998 med hovedkontor i San Mateo, California som leverte programvare og tjenester for å administrere forretningsøkonomi, drift og kunderelasjoner. Programvaren og tjenestene ble skreddersydd for små, mellomstore og store bedrifter med moduler for ERP, CRM, PSA og e-handel. Oracle Corporation kjøpte NetSuite for ca. USD 9,3 milliarder i november 2016. Den nyopprettede Oracle Netsuite forretningsenheten administreres av Executive Vice President Evan Goldberg som Oracles Cloud ERP for små og mellomstore bedrifter.

Nettside: netsuite.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet NetSuite. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.