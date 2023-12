Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Food Network med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Food Network er en amerikansk grunnleggende kabelkanal eid av Television Food Network, G.P., et joint venture og et generelt partnerskap mellom Discovery, Inc. (som har en eierandel på 69 % av nettverket) og Nexstar Media Group (som eier de resterende 31 % ). Til tross for denne eierstrukturen, administreres og drives kanalen som en avdeling av Discovery Networks U.S. Kanalen sender både spesielle og vanlige episodiske programmer om mat og matlaging. I tillegg til hovedkvarteret i New York City, har Food Network kontorer i Atlanta, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Detroit, Jersey City, Cincinnati og Knoxville. Fra september 2018 mottar 91 millioner husstander Food Network (98,6% av husholdningene med kabel) i USA.

