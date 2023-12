ESPN (opprinnelig en initialisme for Entertainment and Sports Programming Network) er en amerikansk multinasjonal grunnleggende kabelsportkanal eid av ESPN Inc., eid i fellesskap av The Walt Disney Company (80%) og Hearst Communications (20%). Selskapet ble grunnlagt i 1979 av Bill Rasmussen sammen med sønnen Scott Rasmussen og Ed Egan. ESPN sender først og fremst fra studiofasiliteter i Bristol, Connecticut. Nettverket driver også kontorer i Miami, New York City, Seattle, Charlotte og Los Angeles. James Pitaro fungerer for tiden som styreleder for ESPN, en stilling han har hatt siden 5. mars 2018, etter at John Skipper trakk seg 18. desember 2017. Mens ESPN er et av de mest suksessrike sportsnettverkene, har det vært mye kritikk av ESPN . Dette inkluderer anklager om partisk dekning, interessekonflikter og kontroverser med individuelle kringkastere og analytikere. Fra september 2018 er ESPN tilgjengelig for omtrent 86 millioner TV-husholdninger (93,2 % av husholdninger med betal-TV) i USA. I tillegg til flaggskipkanalen og dens syv relaterte kanaler i USA, sender ESPN i mer enn 200 land. Den driver regionale kanaler i Australia, Brasil, Latin-Amerika og Storbritannia. I Canada eier den en 20% eierandel i The Sports Network (TSN) og dets fem søsternettverk. I 2011 ble ESPNs historie og fremgang kronisert i They Guys Have All the Fun. Det er en sakprosa skrevet av James Andrew Miller og Tom Shales og utgitt av Little, Brown and Company.

Nettside: espn.com

