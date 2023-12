Postmates er et amerikansk selskap som tilbyr lokal levering av restauranttilberedte måltider og andre varer. Fra februar 2019 opererer Postmates i 2 940 amerikanske byer. Tjenesten er avhengig av mobiltelefonapplikasjoner og deres Global Positioning System-funksjoner for å matche varelager og etterspørsel fra forbrukere. Postmates ble lansert i 2011 og er et av mange leveringsselskaper på forespørsel i USA gir levering fra restauranter og butikker som tidligere ikke tilbød varelevering. Postmates er et eksempel på et on-demand-selskap. Postmates medgründer Bastian Lehmann kaller selskapet "anti-Amazon". 6. juli 2020 kunngjorde Uber at de ville kjøpe Postmates for 2,65 milliarder dollar. 1. desember 2020 kunngjorde Uber fullføring av avtalen.

Nettside: postmates.com

