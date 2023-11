Oracle Cloud er en cloud computing-tjeneste som tilbys av Oracle Corporation som tilbyr servere, lagring, nettverk, applikasjoner og tjenester gjennom et globalt nettverk av Oracle Corporation administrerte datasentre. Selskapet tillater at disse tjenestene leveres på forespørsel over Internett.

Nettside: oracle.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Oracle Cloud Infrastructure. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.