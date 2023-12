AWS Console

Amazon Web Services (AWS) er et datterselskap av Amazon som leverer on-demand cloud computing-plattformer og API-er til enkeltpersoner, selskaper og myndigheter, på en betal-etter-du-go-basis. Disse netttjenestene for cloud computing tilbyr en rekke grunnleggende abstrakt teknisk infrastruktur og distribuerte databehandlingsbyggeblokker og -verktøy. En av disse tjenestene er Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), som lar brukerne ha til disposisjon en virtuell klynge av datamaskiner, tilgjengelig hele tiden, via Internett. AWS sin versjon av virtuelle datamaskiner emulerer de fleste av attributtene til en ekte datamaskin, inkludert maskinvaresentralbehandlingsenheter (CPUer) og grafikkbehandlingsenheter (GPUer) for prosessering; lokalt/RAM-minne; harddisk/SSD-lagring; et utvalg av operativsystemer; nettverk; og forhåndslastet applikasjonsprogramvare som webservere, databaser og kundebehandling (CRM). AWS-teknologien er implementert på serverfarmer over hele verden, og vedlikeholdes av Amazon-datterselskapet. Gebyrer er basert på en kombinasjon av bruk (kjent som en "Betal-som-du-go"-modell), maskinvare, operativsystem, programvare eller nettverksfunksjoner valgt av abonnenten nødvendig tilgjengelighet, redundans, sikkerhet og tjenestealternativer. Abonnenter kan betale for en enkelt virtuell AWS-datamaskin, en dedikert fysisk datamaskin eller klynger av begge. Som en del av abonnementsavtalen gir Amazon sikkerhet for abonnentenes systemer. AWS opererer fra mange globale geografiske regioner, inkludert 6 i Nord-Amerika. Amazon markedsfører AWS til abonnenter som en måte å oppnå storskala datakapasitet raskere og billigere enn å bygge en faktisk fysisk serverfarm. Alle tjenester faktureres basert på bruk, men hver tjeneste måler bruk på ulike måter. Fra 2017 eier AWS dominerende 34 % av all sky (IaaS, PaaS) mens de neste tre konkurrentene Microsoft, Google og IBM har henholdsvis 11 %, 8 % og 6 % ifølge Synergy Group.

Nettside: amazon.com

