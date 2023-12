Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for CDNetworks med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

CDNetworks ble grunnlagt i 2000, og er et fullservice-nettverk for innholdslevering (CDN) som leverer teknologi, nettverksinfrastruktur og kundetjenester for levering av Internett-innhold og applikasjoner. Selskapet posisjonerer seg som en multinasjonal leverandør av innholdsleveringstjenester, med spesiell vekt på fremvoksende internettmarkeder, inkludert Sør-Amerika, India og Kina. Selskapets innholdsleveringsnettverk består av 1500 Point of Presence (PoPs) på fem kontinenter. Tjenester inkluderer CDN, videoakselerasjon, DDoS-beskyttelse, skylagring, skytilgangssikkerhetsmegler (CASB), nettapplikasjonsbrannmur (WAF) og administrert DNS med skybelastningsbalansering. Nøkkeldifferensiatorer inkluderer et stort antall globale PoP-er, god nettverkstilstedeværelse i Kina og Russland, og høyprofilerte kunder som Forbes, Samsung og Hyundai. CDNetworks har kontorer i USA, Sør-Korea, Kina, Japan, Storbritannia og Singapore. CDNetworks har endret logofargene sine i 2018 fra blågrønn til en flerfarget, og har lagt til en slagord "Accelerate, Secure, Control". Hovedkvarteret er flyttet til Singapore i slutten av 2018 fra Hong Kong.

