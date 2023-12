Cloudflare, Inc. er et amerikansk nettinfrastruktur- og nettstedsikkerhetsselskap, som tilbyr nettverkstjenester for innholdslevering, DDoS-reduksjon, Internett-sikkerhet og distribuerte domenenavn-servertjenester. Cloudflares tjenester sitter mellom en nettsides besøkende og Cloudflare-brukerens vertsleverandør, og fungerer som en omvendt proxy for nettsteder. Cloudflares hovedkvarter er i San Francisco. Cloudflare har møtt flere kontroverser om sin manglende vilje til å overvåke innhold distribuert via nettverket - en holdning den har forsvart basert på prinsippet om ytringsfrihet. Cloudflare uttalte at de vil "fortsette å overholde loven" og "tjene alle kunder", og forklarte videre "vår riktige rolle er ikke Internett-sensur". Disse kontroversene har involvert Cloudflares politikk for innholdsnøytralitet og påfølgende bruk av tjenestene deres av en rekke omstridte nettsteder, inkludert The Daily Stormer og 8chan, et bildetavle som har blitt koblet til flere masseskytinger i USA og skytingene i Christchurch-moskeen i New Zealand. Under offentlig press sa Cloudflare opp tjenestene til The Daily Stormer i 2017 og til 8chan etter skytingen i El Paso i 2019.

Nettside: cloudflare.com

