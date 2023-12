Mailchimp er en amerikansk markedsføringsautomatiseringsplattform og e-postmarkedsføringstjeneste. Plattformen er handelsnavnet til operatøren Rocket Science Group, et amerikansk selskap grunnlagt i 2001 av Ben Chestnut og Mark Armstrong, med Dan Kurzius som ble med på et senere tidspunkt. "Mailchimp, oppkalt etter deres mest populære e-kortkarakter, ble lansert i 2001 og forble et sideprosjekt i flere år, og tjente noen tusen dollar i måneden." Mailchimp begynte som en betalt tjeneste og la til et freemium-alternativ i 2009. I løpet av et år hadde brukerbasen vokst fra 85 000 til 450 000. I juni 2014 sendte den over 10 milliarder e-poster per måned på vegne av brukerne. I 2017 fikk selskapet 14 000 nye kunder hver dag. Selskapet har fortsatt vært eid av sine medgründere og har ikke akseptert venturekapitalfond. I 2016 ble Mailchimp rangert som nr. 7 på Forbes Cloud 100-listen. I februar 2017 ble selskapet kåret til et av Fast Companys mest innovative selskaper i 2017. I august 2017 ble det rapportert at Mailchimp ville åpne kontorer i Brooklyn og i Oakland, California. I februar 2019 kjøpte Mailchimp LemonStand, en mindre konkurrent . Senere i 2019 kunngjorde selskapet at den årlige omsetningen ville nå 700 millioner dollar. Mailchimp kunngjorde senere sine planer om å skifte fra postdistribusjon til å tilby "en full markedsføringsplattform rettet mot mindre organisasjoner." For dette formål kjøpte Mailchimp det London-baserte medie- og magasinselskapet Courier i mars 2020, med det uttalte målet om internasjonal vekst. Magasinet har et lesertall på 100 000 lesere i mer enn 26 land. Fra og med mai 2019 vil nye brukere bli belastet per kontakt i motsetning til bare abonnenter, så nye brukere vil betale for kontakter som ikke abonneres, og de som ennå ikke har bekreftet.

Nettside: mailchimp.com

