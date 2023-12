Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Google Cloud Platform med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Google Cloud Platform (GCP), som tilbys av Google, er en pakke med cloud computing-tjenester som kjører på den samme infrastrukturen som Google bruker internt for sine sluttbrukerprodukter, som Google Søk, Gmail, fillagring og YouTube. Ved siden av et sett med administrasjonsverktøy tilbyr den en rekke modulære skytjenester, inkludert databehandling, datalagring, dataanalyse og maskinlæring. Registrering krever kredittkort- eller bankkontodetaljer. Google Cloud Platform tilbyr infrastruktur som en tjeneste, plattform som en tjeneste og serverløse datamiljøer. I april 2008 annonserte Google App Engine, en plattform for utvikling og vertskap for nettapplikasjoner i Google-administrerte datasentre, som var den første cloud computing-tjenesten fra selskapet. Tjenesten ble generelt tilgjengelig i november 2011. Siden kunngjøringen av App Engine har Google lagt til flere skytjenester til plattformen. Google Cloud Platform er en del av Google Cloud, som inkluderer Google Cloud Platforms offentlige skyinfrastruktur, så vel som G Suite, bedriftsversjoner av Android og Chrome OS, og applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (API) for maskinlæring og bedriftskarttjenester.

Nettside: google.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Google Cloud Platform. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.