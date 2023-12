Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Instapaper med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Instapaper er en bokmerketjeneste som lar webinnhold lagres slik at det kan "leses senere" på en annen enhet, for eksempel en e-leser, smarttelefon eller nettbrett. Tjenesten ble grunnlagt i 2008 av Marco Arment og har rundt 2 millioner brukere ved slutten av 2011. I april 2013 solgte Marco en majoritetsandel til Betaworks, og i midten av 2016 kjøpte Pinterest selskapet. I juli 2018 ble eierskapet av Instapaper overført fra Pinterest til et nyopprettet selskap Instant Paper, Inc. Overgangen ble fullført 6. august 2018.

Nettside: instapaper.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Instapaper. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.