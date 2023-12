Google Photos er en tjeneste for bildedeling og lagring utviklet av Google. Det ble annonsert i mai 2015 og skilt fra Google+, selskapets tidligere sosiale nettverk. Google Foto gir brukere gratis, ubegrenset lagringsplass for bilder opptil 16 megapiksler og videoer opp til 1080p oppløsning. Tjenesten analyserer automatisk bilder og identifiserer ulike visuelle funksjoner og motiver. Brukere kan søke etter hva som helst på bilder, med tjenesten som gir resultater fra tre hovedkategorier: Personer, Steder og Ting. Datasynet til Google Foto gjenkjenner ansikter (ikke bare de til mennesker, men også kjæledyr), og grupperer lignende sammen (denne funksjonen er kun tilgjengelig i enkelte land på grunn av personvernlovgivningen); geografiske landemerker (som Eiffeltårnet); og emne, inkludert bursdager, bygninger, dyr, mat og mer. Ulike former for maskinlæring i Photos-tjenesten tillater gjenkjenning av bildeinnhold, genererer automatisk album, animerer lignende bilder til raske videoer, viser tidligere minner på viktige tidspunkter og forbedrer kvaliteten på bilder og videoer. I mai 2017 kunngjorde Google flere oppdateringer til Google Foto, inkludert påminnelser om og foreslått deling av bilder, delte bildebiblioteker mellom to brukere og fysiske album, med Bilder som automatisk foreslår samlinger basert på ansikt, plassering, tur eller annen forskjell. Google Foto fungerer som en sikkerhetskopi når bilder sendes eller i Googles termer "Delt". Dette er bare et vanlig sikkerhetskopieringsverktøy når bilder deles mellom sosiale medier eller andre plattformer eller apper. Google Photos fikk kritikerroste etter at de ble koblet fra Google+ i 2015. Anmeldere likte den oppdaterte Photos-tjenesten for gjenkjenningsteknologi, søk, apper og lastetider. Ikke desto mindre ble det reist bekymringer om personvern, inkludert Googles motivasjon for å bygge tjenesten, samt forholdet til myndigheter og mulige lover som krever at Google overleverer en brukers hele bildehistorikk. Google Foto har sett sterk brukeradopsjon. Den nådde 100 millioner brukere etter fem måneder, 200 millioner etter ett år og 500 millioner per mai 2017, med Google som kunngjorde at over 1,2 milliarder bilder lastes opp til tjenesten hver dag, med totalsummen av alt opplastet innhold som måler over 13,7 petabyte med lagring. Til sammenligning, på slutten av 2017 hadde hele Internett-arkivet nesten 40 petabyte. I 2019 nådde Google Photos 1 milliard brukere.

Nettside: google.com

