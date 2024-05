Epicor ERP-system er modulært, bransjespesifikk programvare som brukes til å administrere forretningsprosesser over hele selskapet. Epicor-programvare fungerer godt for administrasjon av regnskap og økonomi, menneskelige ressurser, kunder, forsyningskjeden, lagerbeholdning, distribusjon og produksjonsstyring. Epicor-programvare er tilgjengelig på stedet og som SaaS cloud ERP (enterprise resource planning). Epicor tilbyr Business Management-plattformer som bransjespesifikke ERP-løsninger. Epicor Software Corporation innoverer for å inkorporere nyere teknologier i ERP-systemet. Epicor bruker for eksempel Industrial Internet of Things (IIoT) til å koble maskiner med sensorer og PLS-er (programmerbare logiske kontrollere) på butikkgulvet i sin Advanced MES (programvare for produksjonsutførelse) som sømløst integreres med Epicor ERP (og MRP)-systemet. . Epicor tilbyr avansert omnikanal, inkludert e-handel, programvare for forhandlere.

Nettside: epicor.com

