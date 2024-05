Vår ekspertise på å tilby integrert ERP-programvare, detaljhandel og POS-programvare til tusenvis av kunder til dags dato, hjalp dem med å nå sine forretningsmål. ERP-løsninger utviklet av LOGIC er karakterisert for sin fleksibilitet og skalerbarhet for å bidra til forretningsvekst for kundene i tiden fremover. Kostnadseffektive løsninger som er utformet for spesifikke behov og vertikaler, hjelper mellomstore til store forretningsforetak med å løse problemer, vurdere forretningsresultater og hjelpe til med å ta strategiske beslutninger for å trives i markedene. Vårt utvalg av programvare er utviklet for diversifiserte sider og felt i en bedrift. I stedet for en generisk one-size-fits all-løsninger, inkluderer porteføljen vår industrispesifikke, vertikalspesifikke og modulspesifikke ERP-programvareapplikasjoner som er omfattende tilgjengelige under en rekke LOGIC-løsninger. Med hovedkontor i Mohali, Punjab, har selskapet sitt eget driftsanlegg, avdelingskontorer og tilknyttede partnere i alle storbyer i India. Utstyrt med en flåte av eksepsjonelt dyktige og kvalifiserte hender av fagfolk, er vi pionerene i å tilby de beste løsningene i form av ERP-er og vertikalspesifikk programvare og applikasjoner som bygger bro mellom butikker og hovedkvarter, og dermed gjør det enklere å få tilgang til ekte tidsdata og informasjon på tvers av ulike stadier. For å rettferdiggjøre LOGIC-mantraet, er løsningene og tjenestene fokusert på å inspirere markeder og Aspire Businesses. I løpet av tjue progressive år har vi, som et selskap, skapt den beste forten i industrien med pålydende forretningsløsninger for våre kunder. Vi er stolte av å etablere tilliten til våre anerkjente kunder og partnere og deler gleden over suksess og prestasjoner med hele brorskapet knyttet til LOGIC ERP.

Nettside: logicerp.com

