QAD er en ledende leverandør av neste generasjons produksjons- og forsyningskjedeløsninger i skyen. For å lykkes i en turbulent verden, som står overfor forstyrrelser i tilbud og svingninger i etterspørsel, må produsenter og forsyningskjeder raskt reagere på endringer og sømløst optimalisere smidighet, effektivitet og motstandskraft for effektiv kundeservice. QAD leverer Adaptive Applications for å aktivere disse Adaptive Enterprises. QAD ble grunnlagt i Santa Barbara, California, og har kunder i 84 land rundt om i verden. Tusenvis av selskaper har implementert QAD-bedriftsløsninger, inkludert bedriftsressursplanlegging (ERP), digital handel (DC), leverandørrelasjonsstyring (SRM), digital forsyningskjedeplanlegging (DSCP), global handel og transportutførelse (GTTE), bedriftskvalitetsstyringssystem (EQMS), tilkoblet arbeidsstyrke og prosessintelligens.

Nettside: qad.com

