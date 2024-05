Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Erpisto med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Erpisto er en skybasert ERP-plattform (Enterprise Resource Planning) designet for mellomstore til store bedrifter. Den henvender seg til flere bransjer, inkludert produksjon, forbruksvarer, utdanning og farmasøytiske produkter. Primære funksjoner inkluderer regnskap, business intelligence, customer relationship management (CRM), menneskelige ressurser (HR), lagerstyring, produksjon og supply chain management (SCM). Den har en e-handelsplattform som lar brukere integrere systemet med nettbutikken og salgsstedet (POS) for fysiske butikker. Andre funksjoner inkluderer økonomistyring, budsjettering, salgsstyring, kontostyring, kampanjestyring, lagerstyring, produksjonsstyring og prosessstyring. Den lar brukere administrere arbeidsflyt og ressurser i en enkelt vindusrute. Funksjonene for forretningsintelligens og analyse gir prosessautomatisering, datainnsamling, økonomisk analyse og prognoser. Den er kompatibel med Windows, Mac og Linux operativsystemer. Den har også mobilapplikasjoner for Android, iOS, Windows og Blackberry-enheter. Støttealternativer inkluderer kunnskapsbase, e-post og telefon.

Nettside: erpisto.com

