Plex gir produsenter muligheten til å koble til, automatisere, spore og analysere alle aspekter av virksomheten deres – fra butikkgulvet til toppetasjen – for å drive forretningstransformasjon. Bygget i skyen inkluderer Plex Smart Manufacturing Platform MES, ERP, supply chain management, industriell IoT og analyser for å koble mennesker, systemer, maskiner og forsyningskjeder, slik at de kan lede med presisjon, effektivitet og smidighet i et stadig skiftende marked.

Nettside: cloud.plex.com

