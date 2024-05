Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for ERPNext med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

ERPNext er en gratis og åpen kildekode integrert Enterprise Resource Planning (ERP) programvare utviklet av et indisk programvareselskap Frappe Technologies Pvt. Ltd. Den er bygget på MariaDB-databasesystemet ved å bruke Frappe, et Python-basert rammeverk på serversiden. ERPNext er en generisk ERP-programvare som brukes av produsenter, distributører og tjenesteselskaper. Det inkluderer moduler som regnskap, CRM, salg, innkjøp, nettside, e-handel, salgssted, produksjon, lager, prosjektledelse, varelager og tjenester. Den har også domenespesifikke moduler som skoler, helsevesen, landbruk og non-profit. ERPNext er et alternativ til NetSuite og QAD, og ​​likner i funksjon på Odoo (tidligere OpenERP), Tryton og Openbravo. ERPNext ble inkludert i ERP FrontRunners List av Gartner som en pacesetter.

Nettside: erpnext.com

