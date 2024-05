Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Fulfil.IO med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Fulfill er den eneste ERP-en designet for e-handel og grossister. Med økningen i flerkanalshandel ble Fulfill bygget med den enkle ideen om at kjøpmannsoperasjoner må forenkles for å kunne levere fantastiske detaljhandelsopplevelser. Fulfill gjør det mulig for virksomheter å gjøre sine backoffice-operasjoner til en akselerator for vekst ved å integrere ordrestyring, lagerstyring, lagerstyring, innkjøp, engros, produksjon, økonomi og kundeservice; alt i én sømløs løsning.

Nettside: fulfil.io

