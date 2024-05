Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for ACTouch Technologies med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

ACTouch Technologies er en del av Indian Manufacturing-økosystemet. Vi designet vår ERP basert på problemer funnet i produksjonsindustrien. Vi ønsker å være nummer én, skybasert produksjons-ERP-programvare for MSME-er i Asia. Produktet vårt hjelper bedriftseiere og entreprenører med å administrere deres salg, kjøp. Produksjon, garanti, kontantstyring og finansiell kontroll. ACTouch, våre cloud ERP-løsninger trenger ikke å ha noen installasjon og konfigurasjon av applikasjonen da den er tilgjengelig over Internett og tilgjengelig på PC, bærbare datamaskiner, smarttelefoner, nettbrett osv. Applikasjonen er tilgjengelig 24 x 7, 365 dager i året. Så det er ingen nedetid, ingen virus- eller spam-angrep, ingen HW- og programvareinvesteringer og dette sparer mye penger til MSME-er. Viktige trekk ved AcTouch-produktet er som følger. 1. Kjernevirksomhetsmoduler: Fakturaer, betalinger, kvitteringer, hovedbok og inventarmoduler 2. Brukertilgangskontroller: Du kan bestemme hvem som skal bruke hvilke menyer og kontroller. 3. Finansiell kontroll: 4eye-prinsippet (ekspeditøren din går inn i transaksjonen og du kan godkjenne den). En total kontroll over økonomiske forhold 4. Single Sign-on: Hvis du har mer enn én virksomhet, kan du få tilgang til dem med én enkelt pålogging. Ikke behov for separate pålogginger. 5. Dashboard med finans- og aksjevarsler, aldringsrapporter (hvem må betale deg og hvor mye), statusrapporter for bankene. 6. Tilpassede maler til hver leverandør eller kunde (du velger hvilke maler for hvem) 7. Lagersporing til batchnivå. 8. Transaksjoner og fakturaer i flere valutaer 9. Tilgang fra mobil og nettbrett (ny funksjon vil bli utgitt snart) 10. Indisk GST-kompatibel.

Nettside: actouch.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet ACTouch Technologies. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.