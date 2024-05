Manu Online leverer en spesialist ERP-løsning for bruk av små og mellomstore bedrifter innen materialforsyning og produksjon. Etablert i 2000 var vi et av de første online ERP-selskapene. Funksjoner inkluderer produksjon og lagerstyring, sporing av serienummer, sporing av partier for ende-til-ende-sporbarhet, Open API, automatisering for høyere transaksjonsvolum, flertrinnsruting, produksjonsplanlegging og planlegging, sanntids MRP, rapporteringsverktøy og et voksende kanalpartnernettverk. Integrasjoner med e-handel og regnskapssystemer er tilgjengelig. Manu Online passer utmerket for enhver produsent fra enhver sektor som ønsker å bruke en kraftig Cloud-forretningsapplikasjon som ble laget for å løse dine daglige produksjonsutfordringer og for å bringe effektivitet i det lange løp.

Nettside: manuonline.com

