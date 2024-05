Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for TECHO med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Techo ERP er programvare for bedriftsressursplanlegging. Dette produktet henvender seg til små og mellomstore bedrifter i bransjer som produksjon, detaljhandel og profesjonelle tjenester. Produktet inneholder moduler for regnskap, lagerstyring, ordrestyring og kundeforholdsstyring. Techo ERP gir rollebaserte dashbord, tilpassbar rapportering og arbeidsflytautomatisering. Programvaren har konfigurerbare godkjenningsprosesser og revisjonsspor. Techo ERP integreres med populære tredjepartsapplikasjoner som lønnssystemer, e-handelsplattformer og betalingsgatewayer via APIer. Techo ERP krever en internettforbindelse og nettleser for å få tilgang til den skybaserte plattformen. Leverandøren gir 24/7 support via telefon, e-post og chat. Implementeringstjenester er tilgjengelige. Techo ERP oppfyller regulatoriske standarder.

