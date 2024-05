Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Appward med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Programvareselskaper forstår ikke virksomheten din. Fra én gruppe får du en rigid løsning som krever kostbar og tidkrevende implementering. Fra den andre får du en mengde frakoblede applikasjoner. Vi føler smerten din. Appward leverer et smart sett med over 80 apper i et lynrask privat arbeidsområde som hjelper deg med å administrere og forbedre hver funksjon i organisasjonen din, inkludert prosjektledelse, CRM, medarbeiderledelse, drift, kvalitet, produksjon og forsyningskjede.

Nettside: appward.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet Appward. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.