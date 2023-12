Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for Microsoft Teams med WebCatalog for Mac, Windows og Linux.

Microsoft Teams er en kommunikasjons- og samarbeidsplattform som kombinerer chat på arbeidsplassen, videomøter, fillagring og applikasjonsintegrasjon. Tjenesten integreres med Office 365-abonnementet kontorproduktivitetspakken og har utvidelser som kan integreres med ikke-Microsoft-produkter. Microsoft Teams er en konkurrent til tjenester som Slack og er utviklings- og oppgraderingsveien fra Microsoft Skype for Business.Microsoft annonserte Teams på et arrangement i New York, og lanserte tjenesten over hele verden 14. mars 2017. Den ble opprettet under en intern hackathon ved selskapets hovedkvarter, og ledes for tiden av Brian MacDonald, Corporate Vice President i Microsoft.

Nettside: microsoft.com

