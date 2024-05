Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for CentralBOS med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

Hos CBOS redefinerer vi hva det betyr å modernisere regnskapsprosessene og systemene dine ved å lage et verdifullt arkiv i sanntid for kritiske økonomiske data. Vårt omfattende, skybaserte ERP-system gir spesialiserte, integrerte moduler for kritiske forretningsfunksjoner, inkludert: * Lagerstyring * Økonomistyring * CRM * Ordrebehandling * HR og lønn * Felttjenesteledelse Å kompilere data fra disse forretningsdriftene og regnskapsfunksjonene til én løsning gir et pålitelig registreringssystem for teamet ditt, som gjør dem i stand til å ta bedre beslutninger med full synlighet på tvers av hvert segment av virksomheten. CBOS ERP-løsningen vil støtte dine regnskaps- og driftsbehov med neste generasjons teknologi som integrerer industriens beste praksis for optimale resultater.

Nettside: cbos.com

