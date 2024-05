Forbedre opplevelsen med skrivebordsappen for OfficeBooks med WebCatalog Desktop for Mac, Windows og Linux.

OfficeBooks tilbyr et brukervennlig forretningsadministrasjonsprogram for små og mellomstore bedrifter. OfficeBooks-løsningen er et programvare-som-en-tjeneste (SaaS)-tilbud som minimerer forhånds- og infrastrukturkostnader uten å ofre funksjonalitet og ytelse. Vårt hovedprodukt er OfficeBooks.com, et vertsbasert forretningsadministrasjonsprogram som gir brukere verktøy for å administrere salg, kontakter, innkjøp, produksjon, arbeidsordrer og lagerkontroll. Best av alt, med OfficeBooks i skyen er systemet ditt tilgjengelig hvor som helst; på kontoret, hjemme eller på veien.

Nettside: officebooks.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet OfficeBooks. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.