WinWeb tilbyr en alt-i-ett SaaS-plattform for små og mellomstore bedrifter. En skreddersydd ERP-plattform som inkluderer moduler som: CRM, salgspipeline, regnskap, helpdesk, lagerkontroll, ePOS + mange flere. WinWeb fokuserer først og fremst på engros-, service- og detaljhandel. Fra $49/pm per app eller $99/pm for hele suiten skreddersydd til dine behov. WinWeb tilbyr ERP-lanseringstjenester og opplæring for å komme deg i gang. Dette inkluderer hjelp med dataimport, flytting av systemer og opplæring av personalet.

Nettside: winweb.com

