Square, Inc. er et amerikansk selskap for finansielle tjenester, kjøpmanntjenester og mobilbetalingsselskap basert i San Francisco, California. Selskapet markedsfører programvare- og maskinvarebetalingsprodukter og har ekspandert til småbedriftstjenester. Selskapet ble grunnlagt i 2009 av Jack Dorsey og Jim McKelvey og lanserte sin første app og tjeneste i 2010. Det har blitt handlet som et offentlig selskap på New York Stock Exchange siden november 2015 med ticker-symbolet SQ.

Nettside: squareup.com

