OpenPro er ledende innen lisensiert åpen kildekode ERP (Enterprise Resource Planning) programvare. OpenPros ERP-programvareløsninger leverer et fleksibelt, skalerbart og fullt utstyrt administrasjonssystem for småbedrifter til bedrifter. Systemets modulære design gir den ultimate fleksibiliteten til kundene. OpenPro kan tjene som et kostnadseffektivt kontosystem for små bedrifter, og har fullt utstyrt regnskapsprogramvare for produksjon. OpenPro har de mest oppdaterte egenskapene som kreves for e-handelsprogramvare og er også en velprøvd leverandør av forsyningskjedeprogramvare. I løpet av de siste 10 årene har OpenPro-programvare blitt skrevet i åpen kildekode PHP, ved bruk av åpen arkitektur (kjører på hvilken som helst maskinvare og SQL-database). Med OpenPros avanserte funksjoner som dokumentavbildning; grønne papirløse arbeidsflyter; integrert strekkoding; integrerte telefonsystemer; OCR-lesing til XML-transaksjoner; og flere språk- og valutafunksjoner, har vi spart våre kunder for millioner av dollar i driftseffektivitet. Programvaren kan distribueres som Software as a Service (SAAS), ASP eller kjøres på serveren din. OpenPro tilbyr forretningsprogramvareløsninger for alle bedrifter som leter etter mer verdi og flere funksjoner fra deres ERP-programvareløsning.

Nettside: openpro.com

Juridisk merknad: WebCatalog er ikke tilknyttet, autorisert, godkjent av eller på noen måte offisielt tilknyttet OpenPro. Alle produktnavn, logoer og varemerker tilhører sine respektive eiere.