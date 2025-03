自動ダイヤラ ソフトウェア - 最も人気のあるアプリ - アメリカ合衆国

Convoso

convoso.com

Convoso は、営業および見込み顧客発掘チーム向けのコンタクト センター ソフトウェアの CCaaS リーダーです。 2006 年以来、Convoso は、規制遵守をサポートしながら顧客の成長を促進するために、クラウド ベースのダイヤラー ソリューションを継続的に革新してきました。同社のオムニチャネル機能には、会話型 AI のゲームチェンジャーである Voso.ai が含まれており、売上と収益をさらに拡大します。 通常、お客様は Convoso に切り替えると、問い合わせ率が大幅に [最大 4 倍] 増加します。このソリューションは、会話を増やすための強力なツール スイートとスマート ダイヤル戦略を提供します。人気のある機能には次のようなものがあります。 – DX5 ダイヤラ エンジンは、リードまでの速度を加速し、通話量の容量を拡大します – ClearCallerID は、ブロックされフラグが設定された DID を監視し、KPI に影響を与える前に交換します。 – 高速かつ正確なボイスメール検出 – Voso.ai 売上増加を促進する会話型 AI – Do Not Call番号のリストの自動スクラブ – リアルタイムでカスタマイズ可能な詳細なレポートと分析 – パフォーマンスを向上させる高度な構成可能性 – 高度なリードフィルターとスキルベースのルーティング – 会話型 AI を含むオムニチャネル アウトリーチ – リード管理の自動化 – ダイナミック スクリプトにより、トレーニングを迅速化し、コンプライアンス要件を維持し、エージェントをコンバージョン コースに継続させることができます。 Convoso のソリューションには、高度なプレディクティブ ダイヤラーに加え、リストやキャンペーンのニーズに対応するパワー、プレビュー、プログレッシブ ダイヤル モードが含まれています。 同社は、見込み顧客発掘およびアウトバウンド販売分野における貴重なリーダーおよびテクノロジーパートナーです。顧客はプラットフォームのパワーと設定可能性、販売とコンバージョンで樹立した新記録を気に入っているかもしれませんが、顧客が一貫して話しているのは、オンボーディングからテクニカル サポート、カスタマー サクセスに至るまでのサポートです。 Convoso の受賞歴のあるカスタマー サポート チームは、Convoso とのパートナーシップにより企業が可能な限り最高の投資収益率を達成できるよう支援するという取り組みで、継続的に称賛されています。それがコンボソの経験です。