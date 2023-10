In questo gioco sparatutto in prima persona dal ritmo frenetico e dall'azione intensa, ti metti nei panni di un sicario della mafia, in lotta per il potere contro altri sicari della mafia mentre elimini i tuoi bersagli con una vasta gamma di armi. All'inizio di ogni missione riceverai una descrizione del tuo obiettivo, con il luogo in cui si trova la tua uccisione in una città enorme e caotica. Oltre a eliminare i tuoi obiettivi, devi essere costantemente alla ricerca di nemici spietati provenienti dalle bande mafiose in guerra. Dimostra di essere il gangster definitivo completando le tue missioni alla perfezione, accumulando il numero più alto di uccisioni e diventando il miglior sicario professionista della città. Fatti un nome in Gangster Contract Mafia Wars!

