Dumb Ways to Die 3: World Tour è composto da 5 divertenti mini giochi che metteranno alla prova le tue abilità! È stato originariamente sviluppato da Metro Trains Melbourne e dalla compagnia australiana di trasporto pubblico per insegnare alle persone la sicurezza ed è il terzo della serie Dumb Ways to Die. In Dumb Ways to Die 3: World Tour ti trovi nel centro di Dumbville, una città piena di pericoli. Guadagna monete giocando ai minigiochi per riparare le case fatiscenti e pericolose di Dumbville. Il pericolo è ovunque, ma puoi salvare la situazione e tenere Dumbville al sicuro giocando a Dumb Ways to Die 3: World Tour su Poki! Controlli: Tasti freccia - Muovi Spazio - Salta/vola Informazioni sul creatore: Dumb Ways to Die 3: World Tour è stato creato da Metro Trains Melbourne, con sede in Australia. Sono anche i creatori di Dumb Ways to Die e Dumb Ways to Die 2: The Games.

