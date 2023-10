Blood Drift è un gioco di auto in cui guidi per la città e investi gli zombi. Allaccia le cinture, indossa gli occhiali da sole e goditi questo gioco emozionante mentre sblocchi veicoli sorprendenti! Muoviti: tasti freccia Questo è il primo gioco di Zero Flag Games su Poki!

