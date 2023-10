Crush: storie interattive è un gioco di simulazione sviluppato da RisingMeta. Puoi decidere l'avventura e i suoi termini. Giocare al gioco di narrativa interattiva Crush ti farà entrare in un mondo pieno di storie strane e affascinanti. In ogni capitolo di ogni storia bella ed emozionante, hai la possibilità di decidere quale percorso intraprendere. Una scelta può cambiare completamente il corso della narrazione, e ogni nuova serie di scelte si tradurrà in una narrazione specifica per la persona che le fa. Giocando a Crush, un nuovissimo gioco di storia visiva, ti permetterà di immergerti in storie piene di romanticismo, avventura, soprannaturale e storie d'amore. Puoi fingere di essere una delle donne dell'ufficio e avere una relazione con il tuo attraente capo. Potresti trasformarti in un cacciatore di vampiri e affrontare vampiri seducenti ma potenzialmente pericolosi. Puoi innamorarti di un lupo mannaro anche se sei originario della campagna. Hai il controllo totale sulle scelte che fai nella vita, incluso con chi trascorrerai il resto della tua meravigliosa vita. Con Crush: Hot Interactive Stories, un gioco di narrativa interattiva, puoi selezionare la tua storia da un mondo pieno di possibilità selvagge ed emozionanti. Hai una scelta in ogni capitolo di ogni storia accattivante e romantica. Gioca a Crush: storie interattive online utilizzando solo un browser Web su PC o dispositivo mobile. Non è necessario scaricare alcun gioco, basta iniziare a giocare online gratuitamente, solo su now.gg.

Sito web:now.gg

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Crush: Interactive Stories. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.