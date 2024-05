Zmanda è una soluzione di backup e ripristino aziendale comprovata, affidabile e ad alte prestazioni. Con Zmanda, non pagherai a ritmo per eseguire il backup dei tuoi dati. Ottieni invece una soluzione completa con supporto 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a un costo inferiore del 50% rispetto alla concorrenza. Dal 1991. Zmanda gode della fiducia di imprese, governi e istituzioni educative in tutto il mondo. Zmanda è basato su open source con API standard OpenAPI V3. È incluso in tutte le principali distribuzioni Enterprise Linux, tra cui Red Hat, Ubuntu, Debian, Rocky Linux e Fedora. Zmanda ti consente di eseguire il backup su cloud, NAS e disco. Zmanda supporta funzionalità avanzate, come la protezione ransomware con air gap, deduplicazione lato client, backup incrementali per sempre e zero trust. Può essere distribuito come contenitore, VM o istanza ospitata su Zmanda.

Sito web: zmanda.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Zmanda. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.