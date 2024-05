Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per CloudAlly su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Fondata nel 2011, CloudAlly, una società OpenText, è stata pioniera nel backup e ripristino SaaS di livello aziendale. Offriamo una solida suite di soluzioni di backup e ripristino di prim'ordine per Microsoft 365, Google Workspace, SharePoint/OneDrive, Salesforce, Box.com e DropBox.com Perché eseguire il backup SaaS? I tuoi dati aziendali critici nel cloud sono soggetti a perdita di dati a causa di errori umani, intenti dannosi, errori di sincronizzazione e attacchi malware. Le opzioni di archiviazione native sono vincolate nel tempo e limitate. Lavora in sicurezza sul cloud con la rete di sicurezza di backup affidabile e ripristino rapido. In che modo CloudAlly può aiutare? Backup e ripristino completi di Office 365, G Suite CloudAlly protegge in modo completo i dati aziendali di Office 365, G Suite, SharePoint, OneDrive, DropBox, Box.com e Salesforce dalla distruzione accidentale o dannosa con backup automatizzati giornalieri. I nostri backup sono rigorosamente sicuri e archiviati sullo spazio di archiviazione Amazon S3 crittografato AES-256 in data center situati negli Stati Uniti, nell'UE o in Australia. Con una conservazione illimitata, CloudAlly ti consente di recuperare facilmente i dati SaaS persi a livello granulare e da qualsiasi momento. Riduci gli effetti di una violazione dei dati e garantisci la continuità aziendale con un rapido ripristino di emergenza.

Sito web: cloudally.com

