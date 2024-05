Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Cove Data Protection, di N-able, è un servizio di backup e ripristino di emergenza cloud-first per server, workstation e Microsoft 365™, il tutto gestito da un dashboard multitenant basato sul Web. Cove è stato creato e ottimizzato per il cloud, quindi i backup incrementali sono fino a 60 volte più piccoli rispetto ai tradizionali prodotti di backup delle immagini. Ciò ti consente di eseguire il backup più spesso e il formato di distribuzione SaaS riduce i tempi amministrativi, abbassando i costi di fornitura del servizio. L'archiviazione nel nostro cloud privato è inclusa, con data center in tutto il mondo.

Sito web: n-able.com

