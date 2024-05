Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Xopero su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Xopero ONE Backup & Recovery è una soluzione di protezione dei dati di livello aziendale per il tuo VMware, che si distingue per semplicità, convenienza e affidabilità, soddisfacendo le aspettative degli ambienti virtuali e ibridi più esigenti. Caratteristiche * Backup automatico e senza agente * Schemi e configurazione di backup avanzati * Opzioni di archiviazione multiple (Xopero Cloud, AWS Storage, Wasabi Cloud, Backblaze B2, Google Cloud Storage, Azure Blob Storage e tutti i cloud compatibili con S3 o le risorse del disco locale, SMB, NFS, CIFS) * Deduplicazione e replica * Molteplici opzioni di ripristino: ripristina i dati di backup in modo granulare, intere macchine, avvia istantaneamente una VM o esegui la migrazione a un altro ambiente VM. * Ripristino di prova: imposta un piano e una pianificazione di ripristino per ripristinare automaticamente l'ultima copia dell'intera macchina o eseguire le VM direttamente dal backup per testare le prestazioni

