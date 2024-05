Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Cloudback su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Cloudback è una soluzione completa per salvaguardare i tuoi repository. Backup giornalieri automatici e ripristini istantanei dei tuoi repository GitHub, metadati e persino LFS. Esegui il backup su qualsiasi spazio di archiviazione che desideri. *SOC2 in corso * Backup automatici * Archivi ZIP autosufficienti protetti da password con crittografia AES-256 * Archivi dei clienti: S3, OneDrive, Azure, GCP, Wasabi, Alibaba, ecc * Archivi Cloudback: USA, UE, Regno Unito, Asia * Deduplicazione dei dati * Replica di backup * Registro di audizione * Notifiche istantanee via email e messenger: Slack, MS Teams, Discord * Supporto per blocco oggetti e tag AWS S3 * E molti altri

Sito web: cloudback.it

