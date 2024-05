Clumio aiuta le organizzazioni a semplificare la protezione dei dati in AWS. La sua soluzione SaaS sicura con air gap consente alle organizzazioni di soddisfare rigorosi requisiti di conformità, eseguire il backup e ripristinare i dati in pochi minuti e ottenere una migliore visibilità per ottimizzare i costi di archiviazione nel cloud. Costruito come soluzione SaaS nativa del cloud, Clumio non richiede la distribuzione di componenti software o hardware per iniziare a proteggere i dati di Amazon S3. I clienti connettono semplicemente il proprio ambiente AWS al servizio Clumio tramite un metodo di autenticazione sicuro. La classificazione dei dati può essere ottenuta tramite la funzionalità Protection Group di Clumio che consente di eseguire il backup o di escludere dal backup specifici oggetti S3. Applicando policy globali ai gruppi di protezione, vengono creati backup conformi alla conformità e quindi monitorati tramite report intuitivi e avvisi proattivi. I backup Clumio per Amazon S3 sono archiviati al di fuori dell'account AWS del cliente, sono immutabili e non possono essere eliminati. Le funzionalità intuitive di ricerca e navigazione aiutano a eseguire un rapido ripristino granulare tra bucket e regioni AWS. I backup di Clumio sono ottimizzati in termini di costi rimuovendo eventuali spese generali derivanti dal controllo delle versioni degli oggetti e dai piccoli costi dei file.

Sito web: clumio.com

